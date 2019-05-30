ضبط مدير قسم العلاج علي نفقة الدولة لتزويره أوراق رسمية بأسيوط

اسيوط - هيثم البدري

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط وإحضار "الدكتور م.ر.ل" نائب صيدلى أول ومدير قسم العلاج علي نفقة الدولة بمستشفي ساحل سليم المركزى بأسيوط، لقيامه بالتزوير فى مستندات رسمية بإثبات علي خلاف الحقيقة.

وقام المتهم بتوريد 2000 عبوة من مستحضر مستخدم لعلاج التهاب المفاصل غير مرخص ومحظور تداولها من خلال قرارات نفقة الدولة وأصناف من الأدوية خارج كراسة الممارسة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لشركات وهمية بالمقابل حصوله علي منافع شخصية، وقيدت القضية برقم 73 لسنه 2019 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان أسيوط.