ضبط مخزن ملح ومشروبات غازية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بأسيوط بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط مخزن تجارى به كميات كبيرة من ملح الطعام غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وزجاجات مياه غازية مقلدة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

وكانت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، شنت حملة على الأسواق ومحلات السوبرماركت والمخازن التجارية فى إطار تكثيف الحملات قبل عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الحملة برئاسة العقيد أحمد أنور بمباحث التموين والرائد محمد الشريف بمباحث التموين وبمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين، من ضبط نصف طن ملح غير صالح للإستهلاك الأدمى و187 زجاجة مشروبات غازية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية معروفة وغير مطابقة للمواصفات بأحد المخازن التجارية بمنطقة المعلمين التابعة لدائرة قسم أول أسيوط، حيث تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.