ضبط مالك مخبز بلدى بالقاهرة اختلس 352 ألف جنيه من منظومة الدعم

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث تم ضبط مالك مخبز بلدى، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره "351,955" ألف جنيه وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، والتى قررت بأن المبالغ المالية المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى الحملات الأمنية المكبرة فى ضبط تاجر ألبان وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة الواسطى "محافظة بنى سويف" لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألبان قدرها "3" ثلاثة أطنان غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمامورية من مفتشى الأغذية ببنى سويف ،تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط الأجهزة الأمنية المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لتجارة اللحوم والدواجن ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها قدرها "530"خمسمائة وثلاثون كيلو جرام "مقطعات لحوم– لحوم مفرومة – دواجن ومقطعاتها"غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير لجنة الأغذية بالجيزة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة على مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم - بدائرة قسم شرطة سالسادس من أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها قدرها "410" أربعمائة وعشرة كيلو جرام " مفروم دواجن – دهون حيوانية – مقطعات دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير لجنة الأغذية بالجيزة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.