ضبط صاحب مكتب تصدير لإتجاره فى النقد الأجنبى

وأكدت التحريات أنه يقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا ، وقيامه عقب ذلك بإستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة و تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (700,000) سبعمائة ألف جنيه مصرى.