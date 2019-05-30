سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط صاحب مكتب تصدير لإتجاره فى النقد الأجنبى

الخميس، 30 مايو 2019 01:41 م
ضبط صاحب مكتب تصدير لإتجاره فى النقد الأجنبى دولارات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط "صاحب مكتب للتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
وأكدت التحريات أنه يقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا ، وقيامه عقب ذلك بإستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة و تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (700,000) سبعمائة ألف جنيه مصرى.
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أمن الإسكندرية يضبط شخص بحوزته 450 طربة حشيش للاتجار

ضبط 4 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى فى مصنع مجهول بالإسكندرية

ضبط 21 ألف قطعة منتج مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالإسكندرية

الاسكندريه

امن الاسكندريه

اخبار المحافظات

الاتجار فى العمله


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة