ضبط شخصين احتجزا "خراط" في بورسعيد بمنزلهما بسبب خلافات على سيارة

كتب محمود عبد الراضي

بثت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو مصور يوضح خطف مجموعة من الأشخاص مواطنا تحت تهديد السلاح بمنطقة أبراج القنال الداخلى بمحافظة بورسعيد.

وتلقى قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد ، بلاغاً بنشوب مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول "شخص وشقيقه سبق اتهامه فى جناية مخدرات" ، و"طرف ثان خراط وآخرين"، واضطلاع الطرف الأول باقتياد مواطنا واحتجازه لوجود خلافات بينهم حول شراء المتهمين سيارة من المجنى عليه ومماطلة الأخير فى إحضار أوراقها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول بمنزلهما وبرفقتهما المجنى عليه "الأول من الطرف الثانى" ، حيث تبين عدم توثيقه أو إيقاع أى أذى به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الطرف الأول بكفالة 2000 جنيه ، سددها وخرج على ذمة القضية.