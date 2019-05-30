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ضبط تشكيلين عصابين سرقا 14 دراجة بخارية بالمنيا وبنى سويف

الخميس، 30 مايو 2019 11:42 ص
ضبط تشكيلين عصابين سرقا 14 دراجة بخارية بالمنيا وبنى سويف حبس - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام "4" أشخاص "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية وتخلصهم من اللوحات المعدنية الخاصة بها وطمس أرقام الشاسية والموتور.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "4" وقائع  بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وأرشدوا عن المسروقات.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام أربعة عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "10" وقائع مماثلة بدائرة قسم المنيا ومركز التل الكبير بالإسماعيلية ، وأرشدوا عن المسروقات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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