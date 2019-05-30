صور.. وصول محافظى سوهاج والمنيا للمشاركة فى جنازة مدير أمن أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

وصل قبل قليل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، لمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية فى تشييع جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم بمحافظة أسيوط، والذى وافته المنية أمس بعد حادث لسيارته أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بتعرض اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لحادث مرورى أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، مما أدى لانقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة.