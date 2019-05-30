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صور.. وصول جثمان مدير أمن أسيوط لمسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة

الخميس، 30 مايو 2019 10:19 ص
صور.. وصول جثمان مدير أمن أسيوط لمسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة وصول جثمان مدير أمن أسيوط لمسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة
أسيوط - هيثم البدرى
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وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إلى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك بمشاركة عدد كبير من القيادات الأمنية، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على  الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار.

ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، وعدد من مدراء أمن محافظات الصعيد ومن القيادات الأمنية، والتنفيذية والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، بمشاركة أسرة الفقيد الراحل.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بتعرض اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لحادث مرورى أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، ما أدى لانقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة.

 

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