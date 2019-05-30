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صور.. هدم أبنية مخالفة ورفع اشغالات بحى حدائق القبة

الخميس، 30 مايو 2019 03:04 م
صور.. هدم أبنية مخالفة ورفع اشغالات بحى حدائق القبة هدم أبنية مخالفة بحى حدائق القبة
كتب سيد الخلفاوى
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نفذ حى حدائق القبة شمال القاهرة، برئاسة اللواء محمد سالم رئيس الحى، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف وذلك في إطار الحد من ظاهرة انتشار المباني المخالفة.
 
وقال اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة، أن إدارة الإسكان بالتعاون مع الإدارات المعنية بالحي تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على معدات البناء بشارع الخليج المصرى. 
 
وأضاف رئيس الحى أن الحملات تمكنت أيضا من إزالة أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 4 شارع الفيومى، مشيرا الى أن الحى شن حملات أخرى لرفع الإشغالات بالشوارع حيث تم إزالة شادر كافيه مخالف شارع امتداد ولى العهد مع مدحت نور. 
 
 
وتابع: كما رفع الحى إشغالات وحواجز وإعلانات مخالفة بشوارع مصر والسودان- الخليج المصرى- ولى العهد- ترعة الجبل.
 
 
هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة (1)
هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة

هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة (2)
هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة

هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة (3)
هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة 

هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة (4)
هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة

هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة (5)
هدم أبنية مخالفة ورفع إشغالات بحى حدائق القبة

 


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الاشغالات

بناء مخالف

القاهرة


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