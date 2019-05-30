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صور .. مزارع بالمنوفية يطبق أسلوب الرى الحديث فى مزرعة 50 فدانا

الخميس، 30 مايو 2019 02:13 م
صور .. مزارع بالمنوفية يطبق أسلوب الرى الحديث فى مزرعة 50 فدانا مزارع بالمنوفية يستخدم الرى الحديث
كتبت أسماء نصار
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زار عدد من العاملين بالإدارة العامة للتوجيه المائى بوسط الدلتا بطنطا بالتعاون مع الإدارة العامة لرى المنوفية المزارع عونى عبد الحميد بدوى أحد المزارعين المطبقين لنظم الرى الحديث.

وتم التعرف على تجربة المزارع حيث تبين أنه طبق نظم الرى بالتنقيط والرش لترشيد استهلاك مياه الرى فى مساحة 50 فدانا منزرعة بمشمش وقشطة وبعض الخضراوات.

وتنفذ الحكومة حاليا المرحله الثانية من الخطة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استخدامات المياه المختلفة، وخاصة مياه الرى، بحيث يتولى المزراعون بأنفسهم أعمال توزيع المياه وصيانة شبكات الرى بأراضيهم، بالإضافة إلى حملات التوعية المجتمعية بمحدودية الموارد المائية فى مصر، فى ظل تنامى الطلب على المياه بكافة قطاعات الدولة، لاسيما قطاع الزراعة صاحب النصيب الأكبر فى الاستخدامات، وذلك بهدف نشر مفهوم المشاركة بين مستخدمى المياه.

ويقدم مشروع "ووتر ستار" الدعم للمزارعين عن طريق تبادل الزيارات الميدانية بين المزارعيين فى المحافظات المختلفة للتعرف على التجارب الناجحة التى قام بها الكثير من المزارعيين لتطوير نظم الرى بالاراضى القديمة، وذلك على مستوى الترع الفرعيه، و تطوير المساقى التى ساهمت فى ترشيد استخدام مياه الرى والحفاظ على نوعيتها من التلوث و زيادة انتاجية المحصول وتقليل نفقات تشغيل وحدات طلمبات رفع المياه إلى أراضيهم وكذلك زيادة المساحات المنزرعة باستخدام نظم الرى بالرش والتنقيط.

كما أن حملات ترشيد استهلاك المياه تعمل على نشر الوعى المائى فيما يخص تحسين نوعية المياه من خلال مواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض فى التعامل بشكل سيئ تجاه المياه وتلويثها، ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، واستخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحى منخفضة التكاليف بالقرى، وكذلك التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات وتشديد العقوبة على المصانع التى تصرف على المجارى المائية لتحقيق الأمن المائى بكافة أبعاده وتحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمياه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان.

 

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التوجيه المائى

وسط الدلتا نظم الرى الحديث

ترشيد مياه الرى


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