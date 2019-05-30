صور.. محمود يحتاج 170 ألف جنيه لزراعة كلى.. ووالدته: ابنى بيموت

القليوبية-نيفين طه

دموع وأحزان ارتسمت على وجه "أم محمود"، المقيمة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث تكسوها معالم الحزن والألم على ما أصاب نجلها الصغير.

وقالت أم محمود، منذ 3 سنوات اكتشفت أن نجلى "محمود "بالصف الأول الإعدادى مصاب بفشل كلوى، مضيفة:" كل يوم بمستشفى وزيارة مريض، حيث إن الكليتين مدمرتان، وقام أحد الأطباء باستئصال إحداهما حتى يتم زرع كلية جديدة، ولا تزيد من تدمير الكلى الأخرى، ويذهب 3 مرات لعمل غسيل كلوى بأحد المستشفيات".

وأضافت الأم باكية: "ابنى كان متفوق بالمدرسة ولكن بسب مرضه أصبح لا يستطيع الذهاب للمدرسة سوى بالامتحانات وبكون برفقته، وزوجى رجل مسن يعمل نجارا، وان الكلية مدمرة، وأتمنى من أهل الخير مساعدتى بمبلغ 170 ألف جنيه لكى أستطيع أن أزرع كلى لابنى محمود، لان حياته معرضة للموت فى حالة عدم الزرع.

رقم الحالة (0111 517 9472)







