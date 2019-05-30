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صور.. محافظ سوهاج يتفقد الطريق الزراعى بدار السلام ويوجه بتركيب مطبات

الخميس، 30 مايو 2019 09:44 ص
صور.. محافظ سوهاج يتفقد الطريق الزراعى بدار السلام ويوجه بتركيب مطبات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بزيادة معدلات الأمان على الطريق الزراعى الشرقى "سوهاج - دار السلام"، والمار بمركز ومدينة دار السلام، عن طريق تركيب مطبات على مفارق الطريق وكذلك مطبات صوتية على الطريق للحد من حوادث الطرق، وحرصاً على سلامة المواطنين، وسائقى السيارات.

 

جاء ذلك خلال زيارة محافظ سوهاج للطريق الزراعى الشرقى صباح اليوم يرافقه العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مرور سوهاج، وطارق اللبان وكيل وزارة الرى، ولطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلى مديرية الطرق والكباري، وهيئة الطرق والكباري، والإسعاف.

 

ووجه محافظ سوهاج بتوفير كافة الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية، والمطبات الصوتية، وصيانة أعمدة الإنارة، مع دراسة توسعة الطريق حتى يزداد معدل السلامة عليه .

 

كما وجه بإزالة عدد من المبانى المخالفة والمتعدية على حرم الطريق ومنها محلات بمنطقة المشايخ، حيث وجه رئيس مركز ومدينة دار السلام بإمهالهم يومان حتى يتمكنوا من نقل أغراضهم، مع توفير مقر بديل لهم داخل المجلس القروى.

 

يذكر أن طول الطريق 70 كم، بداية من إسعاف الحواويش إلى مدينة دار السلام بعرض 9.5 متر، وتظهر المناطق الأكثر خطورة بسبب قرب النيل إلى الترعة الفاروقية وازدحام السكان، بدايةً من الأحايوة شرق بأخميم، وحتى دار السلام بطول 35 كم تقريبا.

 

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الطريق الزراعى

سوهاج

دار السلام

مطبات صوتية

حوادث الطرق


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