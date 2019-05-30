صور.. محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجنازة على جثمان مدير أمن أسيوط

سوهاج – عمرو خلف

أدى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية، مدير امن اسيوط، والذى وافته المنية مساء أمس إثر حادث انقلاب سيارته أثناء تأدية عمله، وذلك بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط .

وقدم محافظ سوهاج واجب العزاء لأسرة الفقيد، معرباً عن خالص مواساته لجميع قيادات وشعب محافظة أسيوط، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشارك فى صلاة الجنازة والعزاء اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بمحافظة أسيوط.



المحافظ يؤدي صلاة الجنازة علي مدير امن اسيوط



المحافظ يؤدي صلاة الجنازة علي مدير امن اسيوط



المحافظ يؤدي صلاة الجنازة علي مدير امن اسيوط



المحافظ يؤدي صلاة الجنازة علي مدير امن اسيوط