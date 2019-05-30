سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظة أسيوط تودع مدير الأمن فى جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم

الخميس، 30 مايو 2019 02:05 م
صور.. محافظة أسيوط تودع مدير الأمن فى جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم جنازة مدير امن اسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

ودعت محافظة أسيوط اليوم الخميس، اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط فى جنازة مهيبة، والذى وافته المنية أمس بعد حادث انقلاب سيارته أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات الأمنية على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار من مسجد عمر مكرم بوسط مدينة أسيوط.

وكان جثمان اللواء جمال شكر قد وصل إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنارة عليه قادما من مستشفى الشرطة بالمحافظة بعد أن تم نقله من مستشفى أسيوط الجامعى عقب وفاته متأثرا بإصابته.

وحضر الجنازة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخليه لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة، وعدد من مدراء أمن محافظات الصعيد، وعدد من القيادات الأمنية والضباط فى كافة القطاعات الأمنية ورجال القوات المسلحة والتنفيذية، والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والعمد والمشايخ والصحفيين،  وبمشاركة أسرة الفقيد الراحل.

وخرج الجثمان من مسجد عمر مكرم بعد صلاة الجنارة متجها إلى مطار أسيوط الحربى حيث ستقله طائرة حربية من أسيوط ومنها إلى مطار شرق القاهرة الحربى ومنه إلى مسقط رأسه بمحافظة الغربية، حيث يوارى جثمانه بعد جنازة عسكرية بمسقط رأسه.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بتعرض اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لحادث مرورى بعد انفجار إطار السيارة التى تقلهم خلال تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط مما أدى لانقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة 

 

محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(1)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(2)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(3)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(4)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(5)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(6)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(7)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(8)
 
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(10)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(11)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(12)
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(13)
 
 
 
محافظة-أسيوط-تودع-مدير-الأمن-فى-جنازة-مهيبة-(15)
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المئات يشيعون مدير أمن أسيوط إلى مثواه الأخير.. القيادات الأمنية والتنفيذية يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الفقيد.. محافظا المنيا وسوهاج والأساقفة وعلماء الأزهر يقدمون واجب العزاء.. وإعلان الحداد بالمحافظة

صور.. قيادات جامعة أسيوط يشاركون فى صلاة الجنازة على جثمان مدير أمن أسيوط

صور.. محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجنازة على جثمان مدير أمن أسيوط

صور.. صلاة الجنازة على مدير أمن أسيوط بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية

أساقفة ومطارنة وعلماء الأزهر والأوقاف يقدمون العزاء فى وفاة مدير أمن أسيوط

مدير امن اسيوط

وفاة مدير امن اسيوط

حادث اسيوط

جنازة مدير امن اسيوط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة