صور.. محافظة أسيوط تودع مدير الأمن فى جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم

أسيوط - هيثم البدرى

ودعت محافظة أسيوط اليوم الخميس، اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط فى جنازة مهيبة، والذى وافته المنية أمس بعد حادث انقلاب سيارته أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات الأمنية على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار من مسجد عمر مكرم بوسط مدينة أسيوط.

وكان جثمان اللواء جمال شكر قد وصل إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنارة عليه قادما من مستشفى الشرطة بالمحافظة بعد أن تم نقله من مستشفى أسيوط الجامعى عقب وفاته متأثرا بإصابته.

وحضر الجنازة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخليه لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة، وعدد من مدراء أمن محافظات الصعيد، وعدد من القيادات الأمنية والضباط فى كافة القطاعات الأمنية ورجال القوات المسلحة والتنفيذية، والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والعمد والمشايخ والصحفيين، وبمشاركة أسرة الفقيد الراحل.

وخرج الجثمان من مسجد عمر مكرم بعد صلاة الجنارة متجها إلى مطار أسيوط الحربى حيث ستقله طائرة حربية من أسيوط ومنها إلى مطار شرق القاهرة الحربى ومنه إلى مسقط رأسه بمحافظة الغربية، حيث يوارى جثمانه بعد جنازة عسكرية بمسقط رأسه.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بتعرض اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لحادث مرورى بعد انفجار إطار السيارة التى تقلهم خلال تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط مما أدى لانقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة