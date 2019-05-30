صور.. قيادات جامعة أسيوط يشاركون فى صلاة الجنازة على جثمان مدير أمن أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

شارك وفد من جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، فى صلاة الجنازة التى أقيمت على جثمان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط بمسجد عمر مكرم، والذى ضم الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات إلى جانب حشد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات العمل الإدارى بالجامعة .



قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة

ونقل الدكتور شحاتة غريب خالص تعازى الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، مشيراً إلى عدم تمكنه من المشاركة فى مراسم العزاء وذلك لظروف سفره خارج البلاد، ناعياً الفقيد والذى وافته المنية خلال أدائه المخلص والدؤوب لعمله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهيد الواجب برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة

وأضاف الدكتور المنشاوى، أنه عقب صلاة الجنازة حرصت قيادات الجامعة على تقديم واجب العزاء إلى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مدير الأمن وأسرة الفقيد وذلك بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبد العال مساعد الداخلية لمنطقة وسط الصعيد وحشد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدينين الإسلامى والمسيحى.

ومن الجدير بالذكر أن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد لقى مصرعه مساء أمس بمستشفى أسيوط الجامعى عقب تعرضه لحادث أليم بالطريق الصحراوى الغربى خلال تفقده لبعض الارتكازات الأمنية كما أسفر الحادث عن إصابة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بأسيوط، والمقدم محمد عبد القادر مدير مكتب مدير الأمن واللذين مازالا يتلقيان العلاج فى مستشفى أسيوط الجامعى.



قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة



قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة



قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة



قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة



قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة



قيادات جامعة أسيوط يشاركون في صلاة الجنازة (