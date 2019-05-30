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الخميس، 30 مايو 2019 02:30 م
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صور.. غرق 8 أشخاص فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 01:43 م
صور.. غرق 8 أشخاص فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر البحث عن ناجين فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر
بودابست (رويترز)
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قال السلطات المجرية، إن الفرص تضاءلت اليوم الخميس، فى العثور على 21 شخصا فقدوا فى إنقلاب باخرة، كانت تقل سياحا من كوريا الجنوبية فى نهر الدانوب فى العاصمة بودابست، أمس فى حادث أسفر عن 8 أشخاص على الأقل.

وقيل إن الباخرة اصطدمت بسفينة سياحية أخرى، قرب مبنى البرلمان المجرى، مما أدى لانقلابها فى النهر الذى كان مستوى المياه فيه مرتفعا ويشهد تيارات قوية بينما تجتاح عاصفة مطيرة بودابست.

وقال بال جيورفى المتحدث باسم خدمة الإسعاف الوطنية المجرية للتلفزيون الرسمى "لا أميل لمقولة لا أمل، أفضل قول أن هناك فرصة ضئيلة" للعثور على ناجين.

وأضاف ردا على سؤال حول عملية البحث عن المفقودين "هذا ليس فقط بسبب درجة حرارة المياه بل بسبب التيارات قوية فى النهر والبخار المتصاعد على سطح الماء بالإضافة إلى الملابس التى يرتديها من سقطوا"، وتابع "البحث جار وما زلنا على ضفتى نهر الدانوب لكن الفرص ضئيلة".

وقال أدريان بال المتحدث باسم الشرطة فى مؤتمر صحفى إن باخرة السياح غرقت على الفور تقريبا بعد اصطدامها بسفينة ركاب كبيرة عند أحد الجسور على نهر الدانوب. وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا فى الحادث.

استعدادات فرق الانقاذ
استعدادات فرق الانقاذ

 

استمرار البحث عن ناجين
استمرار البحث عن ناجين

 

استمرار البحث
استمرار البحث

 

جهود فرق الانقاذ
جهود فرق الانقاذ

 

سفينة انقاذ بموقع الحادث
سفينة انقاذ بموقع الحادث

 

عمليات البحث
عمليات البحث

 

فرق الانقاذ بموقع الحادث
فرق الانقاذ بموقع الحادث

 

فرق الانقاذ بموقع انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب
فرق الانقاذ بموقع انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب

 

فرق الانقاذ تبحث عن أحياء عقب الحادث
فرق الانقاذ تبحث عن أحياء عقب الحادث

 

فرق الانقاذ تبحث عن ناجين
فرق الانقاذ تبحث عن ناجين

 

قوارب تابعة لفرق الانقاذ
قوارب تابعة لفرق الانقاذ

 

مواطنون يتابعون أعمال فرق الانقاذ
مواطنون يتابعون أعمال فرق الانقاذ

 

وسائل الاعلام تتابع عمليات المسح والمتابعة
وسائل الاعلام تتابع عمليات المسح والمتابعة

 

 


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نهر الدانوب

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