صور.. غرق 8 أشخاص فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

بودابست (رويترز)

قال السلطات المجرية، إن الفرص تضاءلت اليوم الخميس، فى العثور على 21 شخصا فقدوا فى إنقلاب باخرة، كانت تقل سياحا من كوريا الجنوبية فى نهر الدانوب فى العاصمة بودابست، أمس فى حادث أسفر عن 8 أشخاص على الأقل.

وقيل إن الباخرة اصطدمت بسفينة سياحية أخرى، قرب مبنى البرلمان المجرى، مما أدى لانقلابها فى النهر الذى كان مستوى المياه فيه مرتفعا ويشهد تيارات قوية بينما تجتاح عاصفة مطيرة بودابست.

وقال بال جيورفى المتحدث باسم خدمة الإسعاف الوطنية المجرية للتلفزيون الرسمى "لا أميل لمقولة لا أمل، أفضل قول أن هناك فرصة ضئيلة" للعثور على ناجين.

وأضاف ردا على سؤال حول عملية البحث عن المفقودين "هذا ليس فقط بسبب درجة حرارة المياه بل بسبب التيارات قوية فى النهر والبخار المتصاعد على سطح الماء بالإضافة إلى الملابس التى يرتديها من سقطوا"، وتابع "البحث جار وما زلنا على ضفتى نهر الدانوب لكن الفرص ضئيلة".

وقال أدريان بال المتحدث باسم الشرطة فى مؤتمر صحفى إن باخرة السياح غرقت على الفور تقريبا بعد اصطدامها بسفينة ركاب كبيرة عند أحد الجسور على نهر الدانوب. وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا فى الحادث.



استعدادات فرق الانقاذ



استمرار البحث عن ناجين



استمرار البحث



جهود فرق الانقاذ



سفينة انقاذ بموقع الحادث



عمليات البحث



فرق الانقاذ بموقع الحادث



فرق الانقاذ بموقع انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب



فرق الانقاذ تبحث عن أحياء عقب الحادث



فرق الانقاذ تبحث عن ناجين



قوارب تابعة لفرق الانقاذ



مواطنون يتابعون أعمال فرق الانقاذ