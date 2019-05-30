صور.. رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء فى حملة نظافة للقضاء المقالب العشوائية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ترأس المحاسب مبروك الغمرينى رئيس مدينة أبورديس، اليوم الخميس، حملة النظافة التى شنتها إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمدينة ابورديس، بناء على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفع مستوى النظافة العامة بالمدينة.

وقال مبروك الغمربني رئيس المدينة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الحملة النظافة وإعمال الدهانات جاءت ضمن خطة العمل الموضوعة بقطاع النظافة لإحياء المدينة وتسهداف الحملة رفع المخلفات من جميع مناطق المدينة و للقضاء على ظاهرة تراكم القمامة والمخلفات والمقالب العشوائية، بحملات مكثفة لرفع المخلفات والانقاض والقمامة بجميع المناطق والتجمعات البدوية، والشوارع الداخلية بالمدينة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وللحفاظ على المظهر العام للمدينة وللقضاء على ظاهرة تراكم القمامة والمخلفات وانتشار المقالب العشوائية، وذلك من خلال جهود وامكانيات الوحدة المحلية لمدينة ابو رديس .

كما طالب رئيس المدينة لمساهمة جميع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع شركات البترول ورجال الاعمال للمساهمة فى هذه الحمله، كما تتطلع المدينة من المواطنين بضرورة الالتزام بوضع المخلفات،والقمامة فى الاماكن المخصصة لذلك وقيام الشركات بوضع المخلفات فى المقلب العمومى.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات سوف تستمر بعد أجازة عيد الفطر المبارك.