صور.. حريق هائل بسلسلة محلات فى رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

تصاعدت السنة اللهب والدخان، من سلسلة محلات بمدينة رأس البر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدنى إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

ومن جانبها، استقبلت مستشفى اليوم الواحد برأس البر، حالتان مصابتان بسبب الحريق.

وقال شاهد عيان، أن الحريق بفعل فاعل ولم تكن هناك أى محلات أو مطاعم تعمل، مضيفا: النار التهمت الموقع والخسائر فادحة.