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الخميس، 30 مايو 2019 02:26 م
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صور.. حريق هائل بسلسلة محلات فى رأس البر

الخميس، 30 مايو 2019 01:25 م
صور.. حريق هائل بسلسلة محلات فى رأس البر حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر
دمياط - فريق المحافظات
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تصاعدت السنة اللهب والدخان، من سلسلة محلات بمدينة رأس البر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدنى إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق. 
 
ومن جانبها، استقبلت مستشفى اليوم الواحد برأس البر، حالتان مصابتان بسبب الحريق. 
 
وقال شاهد عيان، أن الحريق بفعل فاعل ولم تكن هناك أى محلات أو مطاعم تعمل، مضيفا: النار التهمت الموقع والخسائر فادحة. 
 
 
حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (1)
حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (1)

حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (2)
حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (2)

حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (3)
حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (3)

حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (4)
حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (4)

حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (5)
حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (5)

حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (6)
حريق هائل بمحلات فود كورت برأس البر (6)

 


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