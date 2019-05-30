صور.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات مقامة على المجارى المائية بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لقطاع الرى أنه تم تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات مقامة على المجارى المائية فى زمام هندسة رى الدلنجات بمحافظة البحيرة بمساحة 2856 مترا، عبارة عن قطع جسر وزراعة، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة بمنع أى تعديات تقام عىل المجارى والعمل على إزالتها بشكل فورى.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات وتنظيف المائية منها، وأن الحملة القومية لإزالة التعديات تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل والترع والمصارف دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لفم بوابة فرع 2 أيمن الحاجر بالنهضة وتغير ونش البوابة.

يشار إلى أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

وتنفذ وزارة الرى، حالياً حملة قومية لترشيد استهلاكات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها وذلك بهدف توعية فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث والتعديات وإلقاء المخلفات والقمامة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار الخطة القومية للموارد المائية التى تنفذها الوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى الترشيد وحسن الاستخدام الأمثل للموارد المائية.











