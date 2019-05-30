صور.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بهندسة طنطا

الغربية - عادل ضرة

انطلقت اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة جامعة طنطا.

وقال الدكتور محمود زكي، عميد الكلية، إن 1652 طالبا بالفرقة الإعدادية أدوا امتحاناتهم فى اليوم الأول، مشيراً الى أن الكلية اتخذت جميع الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأكد "زكي"، تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش بكل حسم، مشيرًا إلى ضرورة تواجد أساتذة المواد المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتثنى للطلاب والطالبات أداء الامتحانات على أفضل وجه.