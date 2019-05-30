سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بهندسة طنطا

الخميس، 30 مايو 2019 03:49 م
صور.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بهندسة طنطا خلال تفقد الامتحانات
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

انطلقت اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة جامعة طنطا.

وقال الدكتور محمود زكي، عميد الكلية، إن 1652 طالبا بالفرقة الإعدادية أدوا امتحاناتهم فى اليوم الأول، مشيراً الى أن الكلية اتخذت جميع الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.
 
وأكد "زكي"،  تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش بكل حسم، مشيرًا إلى ضرورة تواجد أساتذة المواد المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتثنى للطلاب والطالبات أداء الامتحانات على أفضل وجه.
 
unnamed (1)
 
unnamed (2)
 
unnamed (3)
 
unnamed
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعيين الدكتورة هاجر علم الدين مديرا لوحدة ضمان الجودة بـ"هندسة طنطا"

وكيل هندسة طنطا يفوز بجائزة "خليفة التربوية" فى مجال التعليم العالى

"الفتوى والتشريع "تقضى بتغريم الشباب والرياضة لصالح هندسة طنطا

طلاب "هندسة طنطا" يصنعون سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

اخبار محافظه الغربيه

جامعه طنطا

هندسه طنطا

امتحانات هندسة طنطا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة