سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المسجد الكبير أقدم مساجد النوبة شاهد على بناء السد العالى

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 ص
صور.. المسجد الكبير أقدم مساجد النوبة شاهد على بناء السد العالى المسجد الكبير
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكثر من 55 عاماً هو عمر المسجد الكبير الموجود بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، ويعد أقدم مسجد فى النوبة الحديثة، حيث كان شاهداً على  فترة بناء السد العالى.

قال وجيه حسن، أحد أهالى قرية عنيبة النوبية لـ"اليوم السابع": "هاجر أهالى النوبة من بلادهم القديمة خلال فترة بناء السد العالى، ووجدوا هذا المسجد موجوداً فى هذه المنطقة داخل قرية عنيبة بمركز نصر النوبة، وهى أحد القرى النوبية وتقع عنيبة الآن شرق كوم أمبو وهى القرية الأم للوحدة المحلية التى تضم معها أربع قرى مجاورة: أرمنا ومصمص وأبريم والجنينة والشباك، والحد الشرقى لها قرية العبابدة التابعة لقرية خريت والحد الغربى أراضى زراعية والحد الشمالى قرى مدينة نصر النوبة والحد الجنوبى أراضى زراعية.

وأشار وجيه حسن، إلى أن هذا المسجد يعد تراثاً وكانت هناك محاولات من إحدى الجهات للتبرع ببناء مسجد جديد يقام على نفس مساحة المسجد الحالية بتصميمات حديثة ومواد بناء أحدث، بعد أن يقوموا بهدم المسجد الحالى وإعادة تشييده مرة أخرى، إلا أن الأهالى رفضوا ذلك الأمر بعد تعلقهم بالمسجد واعتبروه تراثاً شاهداً على تاريخ النوبة.

سيد جنيدى سيد، مؤذن المسجد، أضاف أن المسجد مبنى على مساحة تزيد على 1000 متر مربع، وله مئذنة يبلغ ارتفاعها 20 متراً تقريباً، وللمسجد ثلاث بوابات لدخول وخروج المصلين ويتكون من جزأين مقدمة المسجد وبداخلها المنبر وموضع الإمام ومؤخرة المسجد وهى عبارة عن ساحة ملتصق بالمسجد ومفتوحة عليه وتعد إضافة وتوسعة للمسجد وملحق بها مكان مخصص للوضوء، لافتاً إلى أن المسجد أطلق عليه اسم "المسجد الكبير" لأنه من أقدم وأكبر المساجد التى كانت موجودة فى القرية.

وتابع مؤذن المسجد، الحديث قائلاً: ويضاف أيضاً للمسجد حرم الجامع الخارجى، ويظهر على المسجد شكله القديم ويبدو ذلك من خلال لونه الأصفر القديم، رغم القيام بعدة ترميمات له، إلا أنه لا زال محتفظاً بهيئته التى مبنى عليها قبل 55 سنة، بالإضافة إلى أن المسجد يعد مبنياً على الطراز النوبى القديم حيث يظهر ذلك من خلال شكله الخارجى وتصميمه وشكل المئذنة.

وأوضح البدرى عبد ربه، مقيم شعائر المسجد، بأن المسجد شاهد على العديد من المناسبات، حيث أن أهالى النوبة كعادتهم يفضلون التجمع باستمرار وإحياء الاجتماعيات بحضور أكبر عدد ممكن من الأهالى سواء فى مناسبات عقد القران، أو غيرها من المناسبات الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى الحضور الكبير من أهالى القرية للصلاة اليومية أو لصلاة التراويح فى رمضان أو العيد فى ساحته الخارجية.

الأطفال-أمام-المسجد
الأطفال-أمام-المسجد

 

الصلوات-داخل-المسجد
الصلوات-داخل-المسجد

 

المسجد-الكبير
المسجد-الكبير

 

المسجد-من-الداخل
المسجد-من-الداخل

 

أهالى-القرية
أهالى-القرية

 

باب-آخر-للمسجد
باب-آخر-للمسجد

 

داخل-المسجد
داخل-المسجد

 

صحفى-اليوم-السابع-مع-مؤذن-المسجد
صحفى-اليوم-السابع-مع-مؤذن-المسجد

 

لافتة-للمسجد_2
لافتة-للمسجد_2

 

مأذنة-المسجد_1
مأذنة-المسجد_1

 

منبر-المسجد_1
منبر-المسجد_1

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. أجمل 10 مواقع سياحية وأثرية يقبل عليها الأجانب والمصريين فى أسوان

ضبط 712 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بأسوان

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان.. برقم الجلوس

لجنة فنية تتفقد قرية أبو الريش بأسوان قبل بدء تطويرها.. صور

تأجيل محاكمة مدافع نادى أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لـ"داعش" لـ22 يونيو

مباحث التموين تضبط 15 قضية خلال حملة على أسواق أسوان

"تعليم أسوان":100% نسبة تنفيذ منصة الامتحان الإلكترونى للصف الأول الثانوى

تعرف على مواعيد وخطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

قريه عنيبه

النوبه

اقدم مساجد النوبه

اسوان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة