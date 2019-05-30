صور.. القيادات التنفيذية والشعبية يشاركون فى صلاة الجنازة على مدير أمن أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

وصل قبل قليل، عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مسجد عمر مكرم لصلاة الجنازة على اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والذى وافته المنية أمس بعد حادث لسيارته أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار.

ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، وعدد من مدراء أمن محافظات الصعيد ومن القيادات الأمنية، والتنفيذية والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة أسرة الفقيد الراحل.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد تعرض اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لحادث مرورى أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، مما أدى انقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة .