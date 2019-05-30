صور.. الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين فى عيد الفطر بتجميل الحدائق والكورنيش

الاسكندرية جاكلين منير

بدأت محافظة الإسكندرية فى الاستعدادات المكثفة بمختلف القطاعات والمديريات والأحياء، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبدء موسم الاصطياف الفعلى بالمحافظة.

حيث كثفت أحياء الاسكندرية أعمال تجميل الحدائق العامة ورفع كفاءة طريق الكورنيش، فيما رفعت المديريات الخدمية درجات الاستعداد القصوى، وتم تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وحملات ضبط الأسعار.

"تموين الإسكندرية": تكثف حملات التفتيش وطرح كعك العيد بأسعار تنافسية

من جانبه قال محمود القلش المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالاسكندرية، إنه تقرر تشكيل غرف عمليات فى كل إدارة تموينية وغرفة عمليات رئيسية فى مديرية التموين برئاسة محمد سعدلله مدير المديرية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المديرية قامت بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق بمشاركة الطب البيطرى والصحة، وذلك لضبط الاسعار والتأكد من صلاحية وتوافر المواد الغذائية المعروضة، من الأسماك المملحة والكعك والبسكويت، مؤكدا على أنه تم طرح كعك العيد ومشتملاته بأفرع المجمعات الاستهلاكية بالاسكندرية وبأسعار تنافسية بالنسبة للاسواق، كما أكد على إلغاء كافة الاجازات للعاملين بالمديرية ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

كما أوضح أن آليات ضبط الأسعار بالأسواق تعتمد على طرح وتوافر المواد الغذائية بالإسكندرية بأسعار تنافسية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التى هى حصن أمان للمواطن بالإضافة إلى منافذ أمان التابعة للشرطة ومنافذ بيع المواد الغذائية التابعة للجهات الامنية.

المناطق الأثرية تتأهب ومد ساعات العمل بقلعة قايتباى إلى 6 مساء

وحول استعدادات المناطق الاثرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، إنه جارى العمل على الاستعداد بالمناطق الاثرية التابعة للإدارة بالإسكندرية لاستقبال الزائرين فى العيد، خاصة بقلعة قايتباى التى تشهد إقبال كبير سنويا فى أيام العيد، مشيرا إلى أنه للعام الثالث على التوالى سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 30 سبتمبر، فى اطار استعدادات العيد وموسم الصيف، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وفى إطار الحرص على إتاحة مزيد من الوقت لدخول العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الاثرى الهام.

وأكد متولى على أنه تم تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقى المعلومة عن الاثر الهام وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة اثار الاسكندرية للحرص على سلامة الزائرين بعدم تسلق الاسوار كذا التنبيه بعدم الكتابة على الجدران وعدم القاء المخلفات وتم التوجيه لدى شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص على اظهار القلعة بالمظهر الحضارى اللائق.

الصرف الصحى يرفع درجة الاستعداد لاستقبال الوافدين خلال العيد والصيف

من جانبه أكد اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، أن شركة صرف صحى الإسكندرية قد قامت بوضع خطة عمل للاستعداد لعيد الفطر المبارك وموسم الصيف، حيث تم عقد اجتماع موسع مع مستشارين الشركة وقطاع التشغيل والصيانة وقطاع التخطيط وقطاع التأمين الفنى والمكتب الفنى ومدير عام الخط الساخن ومدير عام التفتيش.

وشدد اللواء " نافع" على مديرى عموم المناطق، على تنفيذ خطط عمل تطهير البيارات وحصر مالم يتم تطهيره وما أسباب عدم التطهير والتنسيق الكامل بين التشغيل والصيانة والتأمين الفنى للوقوف على مدى الاستعدادات التى تقوم بها شركة صرف لاستقبال موسم الصيف، مؤكدا على تكثيف العمل لاستقبال الزائرين والاعداد المتزايدة من المتوافدين خلال أجازة العيد وموسم الاصطياف الذى يبدأ عقب العيد مباشرة، ورفع كفاءة الشبكات لتحمل تلك الزيادة

أعمال تجميل الحدائق العامة والكورنيش على قدم وساق

و فى سياق متصل كثفت أحياء الاسكندرية، أعمال تجميل الحدائق العامة وكورنيش الإسكندرية، من حيث رفع كفاءة الانارة وأعمال النظافة لاستقبال الوافدين فى أجازة العيد وموسم الصيف، وتم تكثيف الاعمال فى الاحياء التى يقع فى نطاق عملها الشواطئ، مثل حى المنتزه أول وثان وحى شرق والجمرك.

ففى حى المنتزه أول، وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول باستمرار عمليات التجميل لإعادة المظهر الجمالى للشوارع بنطاق الحى لاستقبال فصل الصيف وزوار الإسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط، قامت إدارة الحدائق بقص وتقليم الأشجار فى الشوارع الرئيسية وعلى كورنيش الاسكندرية، كما قام الحى بأعمال الكنس والتجريف على جانبة الكورنيش وغسيل الارصفة.

و فى نطاق حى المنتزه ثان واصلت إدارة الحدائق أعمالها، حيث تم القيام بأعمال تقليم وتهذيب وتبليط عدد 35 من النخيل بمحيط المنتزه، إضافة إلى أعمال التجميل بشارع جمال عبدالناصر، حيث قام رجال إدارة الحدائق بزراعة عدد 5 من أحواض النباتات، لإستكمال زراعة الأحواض التى تتواجد بطول الشارع.

وفى حى شرق قامت الاجهزة التنفيذية برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحى، بأعمال تسوية التربة بالجزيرة الوسطى بشارع فوزى معاذ منطقة سموحة وأعمال النظافة ورفع المخلفات والرى الدورى للجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش بالكامل.

وأكد رئيس حى شرق أن تلك الاعمال تأتى للحفاظ على المظهر العام وعلى الطبيعة الخلابة التى تحظى بها مدينتنا الاسكندرية فى ظل الاتجاه للوصول بحى شرق إلى حى راقى ينال رضا المواطن.

أكثر من 50 شاطئا بينها 8 مجانية

من جانبها شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع جميع مستأجرى الشواطئ فى نطاق المحافظة بضرورة الاهتمام بتوفير خدمة جيدة للمواطنين والرواد، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة للشواطئ للحفاظ على الأمن، والاهتمام برفع كفاءة وصيانة المنشآت وإعادة الدهانات لكى تظهر الشواطيئ بالمظهر اللائق.

تم التعاقد مع عدد ١٥ مسعفا على الشواطئ، وذلك لتوفير خدمة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات على الشاطئ فى حينه. وأيضا قامت بتجهيز خطة للمرور والتفتيش على الشواطئ والكافيتريات والمحال العامة خلال عيد الفطر المبارك للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة على الواقع وتغريم المخالفين فى الحال.

وأوضحت الإدارة المركزية أن الشواطئ بمحافظة الإسكندرية تنقسم إلى ٨ مجانية هى؛ المندرة بالمنتزة ثان وشواطئ السرايا وميامى بالمنتزه أول وشاطئ جليم بشرق وشاطئ الأنفوشى العام بالجمرك وشواطئ شهر العسل والهانوفيل بالعجمى، وشاطئ المكس بغرب، بالإضافة إلى عدد ٢٢ شاطئا بنظام الخدمة لمن يطلبها، وعدد ١٩ شاطئا مميزا، وعدد ٣ شواطئ سياحية.



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