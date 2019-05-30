صور.. استعدادات أمنية وشعبية بالغربية لاستقبال جثمان مدير أمن أسيوط

الغربية - محمد طارق - مصطفى عادل

شهد محيط مسجد أبو طالب بقرية القرشية التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، تعزيزات أمنية مشددة، استعدادًا لوصول جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واحتشد الآلاف من أهالي القرية والتي اتشحت بالحزن على فقيدها .

يذكر أن اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، توفي متأثرا بإصابته جراء انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة بنطاق مركز القوصية.

كان اللواء جمال جمال نور الدين محافظ أسيوط، انتتقل إلي مستشفي أسيوط الجامعي للاطمئنان علي الحالة الصحية للواء جمال نور شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقائد سيارته الخاصة بعد إصابتهم في حادث انقلاب السيارة.

وأصيب اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إثر انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين القوصية، وتم نقله إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر أمني، أن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية كانا يتفقدان عددا من النقاط الأمنية بدائرة مركز القوصية بالصحراوي الغربى.



القريه في انتظار وصول الجثمان



أهالي القرية في انتظار وصول الإجثمان.



أهالي القرية في انتظار وصول الجثمان



تعزيزات امنيه بمحيط المسجد