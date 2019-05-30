صور.. إزالة 57 حالة تعدى على الترع بالبحيرة خلال 5 أيام

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لهندسة رى أبو حمص بمحافظة البحيرة أنه تم إزالة 57 حالة تعدى على الترع بزمام الهندسة خلال 5 أيام، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة بتكثيف الحملات المقامة على المجارى المائية والقضاء عليها قبل نهاية العام الحالى.

وأكدت وزارة الرى، أنه يتم اعداد تقرير يومى عن نتائج الحملة القومية التى تنفذها الوزارة لمواجهة التعديات وحماية شبكات الري والصرف انه حرصاً من الوزارة على استمرار عمل منظومة الموارد المائية والري بالكفاءة العالية حيث تقوم أجهزة الوزارة بمعداتها تقوم بتنفيذ حملات موسعة لإزالة تلك التعديات والمخالفات القائمة وتوقيع العقوبة التى حددها القانون على المخالفين .

وشددت الوزارة على أنها سوف تستمر فى هذا المجال للقضاء على كافة أشكال التعديات والمخالفات، خاصة وأنه يتم تحديث البيانات الخاصة بمختلف أشكال التعدى والتلوث، والمخالفات حيث تم وضع برنامج زمنى للحملة القومية للقضاء على المخالفات بغض النظر عن شخصية المتعدى .

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.