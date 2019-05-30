صور.. أهالى العاشر من رمضان ينظمون مائدة إفطار لأكثر من 10 آلاف مواطن

الشرقية - إيمان مهنى

تناول أهالى مدينة العاشر من رمضان، إفطار اليوم الخميس، فى مائدة جماعية، بطول كيلو ونصف ضمت جميع الأعمار والطبقات .

وعن الحدث الذى يعد الأول من نوعه، أكد محمد الصادق عضو لجنة تنظيم، أن اليوم فرحته لا توصف بهذا العمل الجماعى، الذى سادة جو الحب وروح الفريق الواحد.

وقال أحمد السيد إنه شاهد الدعوة عبر "فيس بوك" وظن أن الأمر مجرد دعاية، وعندما حضر بصحبة عدد من أقرانه، متمنيًا أن يتم تنظيم مثل هذا الحدث كل عام وأن تكون عادة أهل المدينة، ولافت محمد حمدى أحد المواطنين إلى أن التجربة جيدة ومن مميزاتها أننا تعرفنا سويًا ونشأت صداقة بيننا .

وأكد محمد الصادق أن الإقبال كان كثيفًا لأعداد فاقت المتوقعة، حيث كان معد ما يقرب من 10 آلاف وجبة .

جدير بالذكر أن الفكرة جاءت بدعوة من أحد المواطنين يدعى أيمن فرج والذى أطلق الدعوة عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، والتى لاقت تجاوبا كبير من الأهالى، والشخصيات العامة والذين ساهموا بتبرع لتوفير الوجبات.



























