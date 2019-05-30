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"صوتك مسموع" تتلقى 86 استفسارا عن عناوين معارض سوبر ماركت أهلا رمضان

الخميس، 30 مايو 2019 10:38 ص
"صوتك مسموع" تتلقى 86 استفسارا عن عناوين معارض سوبر ماركت أهلا رمضان معارض سوبر ماركت أهلا رمضان - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشف تقرير الشكاوى والاستفسارات الواردة لمبادرة صوتك مسموع، خلال الأسبوع الماضى، عن تلقى 86 استفسارًا من المواطنين حول معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" وأماكنها فى المحافظات.

وتضمنت أبرز استفسارات المواطنين، السؤال عن أماكن وعناوين معارض سوبر ماركت أهلا رمضان فى المحافظات، وفترة العمل وموعد انتهاء المعرض، وعن أسعار السلع به.

كانت وزارة التنمية المحلية قد خصصت غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين طوال شهر رمضان الكريم، على أرقام 27957837 و33356708 وفاكس 33378597. كما تتلقى الشكاوى والاستفسارات عبر مبادرة صوتك مسموع، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن 15330 الذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg إضافة إلى رقم واتساب 01150606783.
 


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سوبر ماركت اهلا رمضان

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