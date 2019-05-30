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صحتك فى وصفة..خل التفاح والقرفة لعلاج الفتاق

الخميس، 30 مايو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة..خل التفاح والقرفة لعلاج الفتاق علاج الفتاق
كتبت فاطمة خليل
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الفتاق هو بروز جزء من عضو مثل: الأمعاء عبر نقطة ضعيفة من العضلات مثل عضلات البطن، وهو من الأشياء التى تسبب الألم الشديد وقد يؤدي تركها دون علاج إلى مضاعفات خطيرة تؤثرعلى قدرتك على الحركة، مثل ضمور العضلات، وسلس البول، وفقدان الحركة أو شلل الأطراف، والعلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد فى علاج الفتاق وتخفيف الألم، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية استخدام خل التفاح والقرفة لعلاج الفتاق، بحسب موقع "step to health".

خل التفاح
خل التفاح

خل التفاح

خل التفاح هو فعال في تخفيف الألم الذي يأتي مع الفتق بفضل آثاره المضادة للالتهابات، وهو مضاد للأكسدة وللالتهابات وفعال في علاج الأمراض المختلفة، كما أنه مفيد أيضًا في تخفيف أعراض مثل حرقة المعدة ، حيث يخفف من الإحساس بالحرقة ويحيد الحموضة الناجمة عن الفتق.

الطريقة:
 

-اخلطي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح غير المخفف في كوب من الماء الدافئ.

- أضف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي الخام، ثم تناوله على معدة فارغة كل يوم.

القرفة
القرفة

 

القرفة لعلاج الفتاق

القرفة لها العديد من الخصائص المضادة للالتهابات ولها تأثير مهدئ على البطانة الداخلية لمعدتك، بالإضافة إلى ذلك، يمنعها من التورم ويخفف من آلام البطن الشديدة الناجمة عن الفتق.

اشرب شاي القرفة إذا كنت ترغب في تهدئة البطانة الداخلية لمعدتك إذا كنت تعاني من آلام في البطن بعد الوجبات، ومع ذلك، تذكر أنه ليست كل أعواد القرفة متشابهة، لذا ابحث عن مصدر جيد للقرفة عالية الجودة.

الطريقة:
 

-أضف نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الساخن.

- قم بتغطيته لبضع دقائق.

- تناوله دافئًا مرتين أو 3 مرات في اليوم.


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علاج الفتق

علاج الفتاق

وصفات طبيعية لعلاج الفتق

علاجات طبيعية للفتاق

الفتاق

فوائد القرفة


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