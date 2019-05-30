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شروط وأسرار اختيار المأكولات البحرية الصحية .. جلد لامع وعيون ساطعة

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 ص
شروط وأسرار اختيار المأكولات البحرية الصحية .. جلد لامع وعيون ساطعة اسماك
كتب بيتر إبراهيم
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نعرف جميعنا مدى أهمية تناول المأكولات البحرية مرتين في الأسبوع، لكن شراء السمك الطازج والمحار قد يبدو أمراً صعباً، لكنه يمكن أن يكون أسهل بكثير إذا كنت تتذكر بعض القواعد البسيطة، التي يوضحها الموقع الطبى الأمريكى “HealthdayNEws”.

فعند شراء سمكة كاملة، ابحث عن الأسماك أصحاب العيون الساطعة والواضحة، حيث أن العيون هي نافذة السمك الطازج، فعند تحول العين للون الرمادي تجنب تناولها لأنها غير طازجة، ولذا ابحث عن  الأسماك ذات الجلد اللامع.

كما أن رائحة السمك يشكل عامل مهم عند الشراء، يجب أن تنبعث رائحة نظيفة للسمك مثل المياه النظيفة أو المملحة قليلاً، وليس لها رائحة كريهة، تحت أي ظرف من الظروف يجب عليك عدم شراء سمكة ذات رائحة كريهة .

وبالنسبة للمحار، لا تشتري إلا في المتاجر التي تحتوي على معدل دوران سريع حتى يمكنك التأكد من بلح البحر الطازج والمحار وغيرها، كما يجب أن يكون بلح البحر مغلق بإحكام، فإذا كانت مفتوحة بعض الشيء فإذا نقرت عليها تغلق نفسها سريعًا ، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تقوم بشراءها،  كما أن أي نوع من بلح البحرأو البطلينوس التي لم تفتح بعد طهيها تكون تالفة ويجب إلقاؤها.

وسواء كنت تتسوق في متجر أسماك مخصص أو محل يفضل أن تكون علي علاقة جيدة بالتاجر ومعرفة الأيام التي تأتي فيها الشحنات الجديدة.

وفي المنزل ، حافظ على جميع المأكولات البحرية باردة جدًا، لأنها سريعة التلف، فيجب استخدمها بسرعة، ويفضل أن يتم ذلك في غضون يوم من شرائها.

 


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اسماك

كيفية اختيار الاسماك

اختيار الاسماك الطازجة

المحار

كيفية اختيار المحار

بلح البحر


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