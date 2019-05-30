شرطة التموين تحاصر الغشاشين وتضبط 5 أطنان سلع فاسدة فى الأسواق

كتب محمود عبد الراضى

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لضبطها وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.



ونجحت شرطة التموين فى ضبط 5 أطنان سلع فاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين فى الأسواق.



يذكر أن شرطة التموين، نجحت على مدار 4 سنوات، فى ضبط "744,243" قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة، والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.