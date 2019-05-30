شاهد.. عدسات الأمن السعودى تلتقط صورا للحرم المكى خلال رمضان

كتب وكالات

خلال شهر رمضان تتحول سماء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها إلى فضاء مفتوح لتنفيذ أعمال المسح الجوى، خاصة فى أوقات الذروة بحسب موقع "العربية.نت ".

اجتماع اللحظات الأخيرة لأفراد وأطقم طيران الأمن قبل تنفيذ مهام يومية ما بين إنسانية وأمنية ودعم لوجستى لكافة الأجهزة الحكومية على الأرض، هى العنوان الأبرز لفريق طيران الأمن، علاوة على المشاركة فى تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة أى طارئ.

وتركز الطلعات الجوية لطيران الأمن والتى تتجاوز 200 ساعة طيران خلال شهر رمضان على متابعة الحركة المرورية على امتداد الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة وكذلك مداخل ومخارج المنطقة المركزية للحرم المكى الشريف.

وتتميز طائرات الأمن على الإقلاع الفورى والرؤية الليلية من خلال أنظمة متطورة من الكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة، بالإضافة الى التجهيزات الطبية والإسعافية، كلها ميزات تمكن طائرات الأمن، من أداء مهامها فى خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.



أحد الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة بمكة



الأماكن المقدسة بمكة



الأماكن المقدسة تنير مكة المكرمة



الأماكن المقدسة



طائرة تابعة لقوات الأمن



طائرة تابعة للأمن السعودى



طائرة تابعة للأمن ترصد الأوضاع الأمنية



طائرة ترصد الأوضاع فى مكة