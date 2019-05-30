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سقوط 21 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 30 مايو 2019 10:38 ص
سقوط 21 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة شن الحملات لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 21 متهما متورطين بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 835 جرام حشيش، و627 قرص مخدر، و 34 جرام هيروين، و250 جرام بانجو.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش ماركة "بامب أكشن" غير مرخصة، اعترف بحيازتها بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

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اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة


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