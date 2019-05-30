سقوط صاحب محل موبيليا وعامل لتنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب محل موبيليا وعامل لتنقيبهما عن الآثار فى منطقة الدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط صاحب محل موبيليا وعامل وذلك حال قيامهما بأعمال حفر داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم "ملك الأول" ، وعثر بداخله على (حفره قطرها 2 متر بعمق 3 متر , أدوات حفر وتنقيب) ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.