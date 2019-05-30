سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير مصر بصربيا يشارك فى حفل إطلاق خط للطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد

الخميس، 30 مايو 2019 12:07 م
سفير مصر بصربيا يشارك فى حفل إطلاق خط للطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد سفير مصر لدى بلجراد ونائب رئيسة الوزراء وزير السياحة والتجارة والاتصالات الصربى خلال حفل الإطلاق الرسمى للخطوط المباشرة.
كتبت: أحمد جمعة
إضافة تعليق
شارك السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدى صربيا في حفل الإطلاق الرسمي لخط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد ضمن عدد محدود من الوجهات الجديدة لشركة الطيران الصربية Air Serbia، وبحضور نائب رئيسة الوزراء وزير السياحة والتجارة والاتصالات "راسيم ليايتش"  ورئيس الشركة "دنكان نايسميث.
 
458b34a5-25fc-41df-99e2-10dfdb593829
 
 
وأبرز الجويلى أن أول رحلة مباشرة بين العاصمتين ستكون في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، حيث ستصبح القاهرة المحطة الأفريقية الوحيدة التي تصل إليها الشركات الصربية.
 
وبلجراد العاصمة الوحيدة في غرب البلقان التي تقلع منها رحلات مباشرة إلى القاهرة.
 
dec779ac-eeb9-43f9-84c3-cc2a8dedafd5
 
 
وأثنى السفير الجويلى على قيام الاحتفالية بتخصيص عرض صور تضمن مراكز الجذب السياحى في مصر، بمشاهد للحضارات الفرعونية والإسلامية، إضافة إلى مصر الحديثة، وهو ما حاز على إعجاب الحاضرين.
 
c1b4b108-6894-4a2f-bac2-ba81201c824d
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة والتجارة والاتصالات الصربي عن أمله في أن تخدم تلك الخطوط المباشرة السياحة في الاتجاهين، وأن تسهل أيضاً حركة التجارة ونقل البضائع، بما يعزز من العلاقات الثنائية.
 
0932dad4-b7d8-4eeb-97f7-cee9b2a7c1d3
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سفير مصر فى بلجراد يبحث التعاون الثنائى مع وزير حماية البيئة الصربى

سفير مصر فى بلجراد يبحث التعاون الثقافي والاقتصادى مع عمدة مدينة "ليسكوفاتس"

سفير مصر فى بلجراد يفتتح أول جناح مصرى بمعرض نوفى ساد الزراعى الدولى

سفير مصر فى بلجراد يستضيف حفل إفطار للجالية المصرية فى صربيا

سفير مصر لدى صربيا

خط طيران مباشر بين مصر وصربيا

مصر للطيران


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة