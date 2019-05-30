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سعر اليورو اليوم الخميس 30-5-2019 والعملة الأوروبية تتباين بين البنوك

الخميس، 30 مايو 2019 02:03 م
سعر اليورو اليوم الخميس 30-5-2019 والعملة الأوروبية تتباين بين البنوك اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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رغم تراجعه أمام الجنيه المصرى، إلا أن سعر اليورو الأوروبى تباين بين البنوك، مسجلا فروقا من بنك لآخر، خلال التعاملات المصرفية لليوم الخميس الموافق 30-5-2019.

وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.64 جنيه للشراء، و 18.78 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.62 جنيه للشراء، و 18.76 جنيه للبيع.

 

 

وعلى مستوى عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بلغ أعلى سعر لليورو 18.79 جنيه للشراء، و 18.92 جنيه للبيع، والذى سجله البنك العقارى العربى.

بينما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية ببنك البركة، والذى بلغ به 18.57 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، ليأتى متوسط سعر اليورو فى السوق المصرفى المصرى 18.65 جنيه للشراء، و 18.78 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزى.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.65 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.64 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.64 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.57 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.62  جنيه للشراء.

18.76  جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.70  جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.64 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

 

 

 


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