سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30-5-2019 والعملة تسجل 4.49 جنيه للبيع

الخميس، 30 مايو 2019 01:34 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30-5-2019 والعملة تسجل 4.49 جنيه للبيع الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 30-5-2019، نهاية الأسبوع المصرفى، بالغا 4.46 جنيه للشراء، و 4.49 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.46  جنيه للشراء.

4.49  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.46  جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.46  جنيه للشراء.

4.49  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.40  جنيه للشراء.

4.54  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.44 جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.44 جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-5-2019

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-5-2019

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة