زوج فى دعوى نشوز: اكتشفت خيانة زوجتى فاتهمتنى بتبديد منقولات الزوجية

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وادعى خيانتها طوال مدة زواجهما التى استمرت 5 سنوات، ليؤكد:"لم أكن أعلم أن زوجتى تخطط للانتقام منى، وأن معاملتى الطيبة ستنقلب على شرا ،وأنها تتحين اللحظة المناسبة، لتتربص بى وتدمر حياتى وتزج بى بالسجن"

ويحكى الزوج "عبد الرحمن.خ.غ"، الصادر بحقه حكم حبس 3 سنوات بعد اتهامه بتبديد منقولات زوجته، قصته، قائلا:" تزوجت سيدة تكبرنى بسنوات بعد أن وقعت فى حبها، لتخدعنى وتستقبل عشيقها فى منزلى ،ليأكل ويشرب أمامى، وتستغل أننى لم أتوقع منها الخيانة".

وأكمل:"كانت مطلقة وأكثر خبرة منى قامت بسرقتى وتدمير حياتى – أستكردونى- وأقاموا علاقة وبعد ان حملت بطفلة منه سجلتها على اسمى،لأفيق من غيبوتى وأرى الحقيقة المرة ،لأرى خيانتها بعينى ،وهى فى حضنه داخل منزلى، وعندما هممت بضربهما قاموا بتهديدى"

وأكملت: "زوجتى غلب عليها الطمع لتبيعنى وتبحث عن شخص يحل محلى ،سرقت أموالى دون حياء، لأرى الوجه الحقيقى من زوجتى ،وهددتنى عندما فضحت خيانتها وأقمت دعوى نفى نسب ،فوجئت بسرقتها لمحتويات الشقة ومبلغ مليون و500 ألف جنيه، واتهمتنى فى بلاغ رسمى بتبديدى منقولاتها وتحولت إلى جنحة تم الحكم فيها بـ 3 سنوات ضدى وبعدها اختفت".