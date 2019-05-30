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زراعة الوادى الجديد: انتهاء موسم حصاد القمح بإجمالى 206510 فدان

الخميس، 30 مايو 2019 10:57 م
زراعة الوادى الجديد: انتهاء موسم حصاد القمح بإجمالى 206510 فدان محصول القمح - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء فعليا من حصاد جميع المساحات المنزرعة بمحصول القمح للموسم الزراعى الحالى على مستوى كافة مراكز المحافظة بإجمالى مساحة 206510 فدان تركزت أغلبها فى مركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات، حيث تم الانتهاء من أعمال حصر المساحات التى تم حصادها بالكامل على مستوى المحافظة .

وقال الدكتور مجد المرسى ،  وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد ، إن المساحة المنزرعة للموسم الحالى شهدت زيادة كبيرة عن الموسم الماضى بواقع 22510 فدان حيث سجلت احصائية العام الماضى ما تم زراعته بمحصول القمح بإجمالى 184 ألف فدان ، مضيفا  أن إجمالى الرقعة الزراعية على مستوى المحافظة سجلت 408 ألف فدان بزيادة قدرها حوالى 43 ألف فدان عن العام الماضى والتى سجلت 365 ألف فدان .

 

 

 


زراعة الوادى الجديد

حصاد القمح بالوادى الجديد

مديرية الزراعة بالوادى الجديد

محصول القمح

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