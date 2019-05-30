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الخميس، 30 مايو 2019 02:22 م
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رفع 135 حالة إشغال و27 تعد من السوق السياحى بأسوان

الخميس، 30 مايو 2019 02:06 م
رفع 135 حالة إشغال و27 تعد من السوق السياحى بأسوان جانب من الحملة
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الخميس، من رفع 135 حالة إشغال بدون محضر و70 حالة مضبوطات و 27 حالة إزالة تعديات و 8 محاضر بشوارع السوق السياحى بسعد زغلول والشواربى القديم وكورنيش النيل أمام مكتبة العقاد وبنك مصر وأيضاً شوارع المحطة وأبطال التحرير وأطلس والحدادين وكسر الحجر.
 
قال أيمن رضا، رئيس الوحدة المحلية لأسوان، إن الحملة نجحت فى رفع الإشغالات على جانبى الطريق فى المناطق المستهدفة ، لافتاً بأن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية بقيادة رئيس قسم شرطة المرافق المقدم عاطف عبد الله والرائد شريف الحجار رئيس مباحث المرافق بجانب رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، باستمرار تنظيم الحملات من الوحدات المحلية وشرطة المرافق، لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى، وتحقيق السيطرة داخل الأسواق من خلال القضاء على كافة أشكال الإشغالات لإبراز المظهر الحضارى والجمالى لأسوان.
 
 
 
 
 
 

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