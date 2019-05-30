رفع كفاءة خطوط الإنتاج بمصنع الزياتين بالإسكندرية لاستقبال 800 طن قمامة يوميا

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق العامة من دهان للبلدورات وتقليم الأشجار وزراعة نباتات جديدة بنطاق حى المنتزه أول، حيث تابع أعمال التطوير التى تتم بحديقة رمادا أمام مسجد سيدى بشر بحرى رافقه حمدى عبد العليم رئيس الحى.
وتوجه السكرتير المساعد لتفقد المقلب الوسيط بالزياتين بنطاق حى المنتزه ثان، وذلك لمتابعة مراحل إنشاء المصنع الجديد بهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين، ليتمكن من استقبال طاقة استيعاب قصوى من القمامة تصل إلى 800 طن يومياً، مع إضافة خط لإنتاج الوقود البديل "R.D.f"، جاء ذلك بحضور العميد خالد كشك رئيس الحى.
ومن جانب آخر، شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة لإعادة الانضباط بالشارع السكندرى، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب.
وقام النقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق بالحي والمهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ومدير إشغال الطريق بقيادة حملة لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام بشارع القفال وشارع الاسناوى للتهذيب وعدم اعاقة حركة المرور، وذلك بوجود مفتشي إدارة إشغال الطريق، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات المتنوعة.
من جهة أخرى قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكريتر عام الحي وإدارة المشروعات بالحى وإدارة إشغال الطريق بهدم بناء المخالف فى المهد للعقار بشارع خلف 218 بنجع العرب، وجاري استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون، وذلك بوجود مفتشي إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.
إضافة تعليق
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة