رفع كفاءة خطوط الإنتاج بمصنع الزياتين بالإسكندرية لاستقبال 800 طن قمامة يوميا

وتوجه السكرتير المساعد لتفقد المقلب الوسيط بالزياتين بنطاق حى المنتزه ثان، وذلك لمتابعة مراحل إنشاء المصنع الجديد بهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين، ليتمكن من استقبال طاقة استيعاب قصوى من القمامة تصل إلى 800 طن يومياً، مع إضافة خط لإنتاج الوقود البديل "R.D.f"، جاء ذلك بحضور العميد خالد كشك رئيس الحى.

ومن جانب آخر، شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة لإعادة الانضباط بالشارع السكندرى، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب.