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الخميس، 30 مايو 2019 02:21 م
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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019

الخميس، 30 مايو 2019 02:19 م
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية
المنوفية - محمد فتحى
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اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019 بنسبة نجاح 70.32% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

 

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهاده الاعدادية بمحافظة المنوفية، بعد أن اعتمدها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

 

وصرح مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 64 ألفا 971 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفا 424 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 45 ألفا و303 طلاب.

 

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نتيجة الشهادة الاعدادية

الشهاده الاعداديه بالمنوفيه

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

الشهادة الاعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية


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