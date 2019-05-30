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رئيس مدينة بدر يلتقى سكان الحى الثالث.. ويطمئن على سير العمل بمحطات المياه والكهرباء

الخميس، 30 مايو 2019 10:20 ص
رئيس مدينة بدر يلتقى سكان الحى الثالث.. ويطمئن على سير العمل بمحطات المياه والكهرباء مدينة بدر- أرشيفية
كتب أحمد حسن
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التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سكان الحى الثالث، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها جهاز المدينة مع السكان، لبحث مشكلاتهم ومناقشة مقترحاتهم بشكل مستمر.
 
واستمع رئيس الجهاز خلال اللقاء، إلى عدد من شكاوى السكان وأهمها عدم توصيل الغاز إلى المجاورة الثانية بالحى، وعلى الفور تواصل رئيس الجهاز مع رئيس شركه الغاز، وتم الاتفاق على إرسال لوحات التحكم للمنطقة، وسيتم البدء فى إجراءات إدخال الغاز بالمجاورة.
 
كما استمع رئيس الجهاز، إلى شكوى بعض السكان بالحى من وجود بعض الأماكن التي لم يتم الانتهاء من تنسيق الموقع بها، وعليه سيتم بدء العمل بكافة المناطق التى لم تنته من أعمال التنسيق، وقد تضمن الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة والتى أثمرت عن شراكة تنموية من الجميع.
 
وفي سياق متصل، فاجأ رئيس الجهاز العاملين بمحطة المياه رقم 2 بالروبيكي، ومحطة الكهرباء بالمدينة بالمرور عليهم، وذلك للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أعمال التطوير بتلك المحطات، رافقه خلال ذلك عدد من قيادات جهاز المدينة، وبعض العاملين بالجهاز. 
 
 

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