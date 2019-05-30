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الخميس، 30 مايو 2019 07:06 م
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رئيس مجلس وزراء قطر يصل السعودية للمشاركة فى القمتين الخليجية والعربية

الخميس، 30 مايو 2019 06:07 م
رئيس مجلس وزراء قطر يصل السعودية للمشاركة فى القمتين الخليجية والعربية رئيس مجلس وزراء دولة قطر يصل إلى جدة
وكالات الأنباء
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وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس بعثة الشرف المرافق سلطان السلطان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

 


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