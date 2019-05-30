وجاء في نص الرسالة، التي تم نشرها على موقع بيبيلوف الرسمي: "أظهر الاعتراف بسيادة أوسيتيا الجنوبية للعالم الاستقلال الحقيقي للدولة السورية ، والتزام سوريا بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحريتها في المعايير المزدوجة التي وضعتها البلدان التي تزعم أنها حامية للنظام في العلاقات الدولية "، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ولفت الرئيس الأوسيتي الجنوبي إلى أنه على مدى العام الماضي ، تم اتخاذ خطوات هامة ، لإرساء أساس متين للصداقة والتعاون بين البلدين.

واختتمت الرسالة بالقول: "في أوسيتيا الجنوبية، تحظى الطبيعة الودية والبناءة للعلاقات بين بلدينا بتقدير كبير، ويأملون [في بلادنا] بمزيد من التطور لصالح البلدين".

جدير بالذكر أن القوات الجورجية هاجمت في أغسطس عام 2008 إبان فترة رئاسة ميخائيل ساكاشفيلي، أوسيتيا الجنوبية، ودمرت جزءاً من عاصمتها تسخينفال، وتدخلت روسيا في هذه الحرب دفاعا عن سكان جمهورية أوسيتيا الجنوبية، الذين يحمل الكثير منهم الجنسية الروسية.

وكانت روسيا قد اعترفت بسيادة أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس من العام 2008، وبالإضافة إلى روسيا اعترف باستقلال أبخازيا، كل من نيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو، وأعلنت سوريا الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 29 مايو 2018.