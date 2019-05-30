سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة لمدة 5 سنوات

الخميس، 30 مايو 2019 12:42 م
رئيس الوزراء يتابع إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة لمدة 5 سنوات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الإجراءات التى تنفذها الوزارات الوزارة المختلفة استعدادا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، المقرر أن تكون صلاحيته خمس سنوات، على ألا يُعاد الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكترونى، يدخل عليه ذوو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، ويُعد هذا البرنامج المنتظر إطلاقه قريبا خطوة أولى على طريق إتمام الكشف الطبى والوظائفى المنصوص عليهما فى القانون.

وتناول الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة مكاتب التأهيل وتدريب العاملين فيها، وفى هذا الشأن وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية التنسيق مع المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، مُشدّدًا على سرعة إنهاء الإجراءات التنظيمية اللازمة من كل الوزارات المعنية.

وشهد الاجتماع التنويه بأنه تقرر بدء العمل بأصحاب الإعاقات الشديدة والثابتة والمستقرة، ووجه رئيس الوزراء بالتيسير عليهم، والأمر نفسه بالنسبة لمستحقى معاش "كرامة" ممن أتموا كشفا طبيا ووظائفيا حديثا بـ500 ألف مواطن.

واستعرض الاجتماع خطط وزارة التضامن الاجتماعى لإضافة 100 ألف مستفيد جديد لبرنامج "تكافل وكرامة"، على أن تكون الأولوية للمسنين فوق 65 سنة ممن بدون معاش تأمينى، ولذوى الإعاقة والأرامل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء حق الدولة ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التحايل أو التدليس للحصول على دعم غير مستحق قانونا، مع استمرار تنقية قوائم المستفيدين من الضمان، وتحسين الاستهداف لضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة" فى إطار توحيد برامج الدعم النقدى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يلتقى اليوم محافظ الشرقية ويتابع مشروعات العاصمة الإدارية

قرار حكومى باعتبار محطة رفع صرف صحى بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة

تخصيص 6 ملايين جنيه من وزارة الأوقاف لأصحاب الأمراض المزمنة

كارت الخدمات الموحد

ذوى الاعاقة

مصطفى مدبولى

برامج الدعم النقدى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة