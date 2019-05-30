رئيس الوزراء يتابع إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة لمدة 5 سنوات

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الإجراءات التى تنفذها الوزارات الوزارة المختلفة استعدادا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، المقرر أن تكون صلاحيته خمس سنوات، على ألا يُعاد الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكترونى، يدخل عليه ذوو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، ويُعد هذا البرنامج المنتظر إطلاقه قريبا خطوة أولى على طريق إتمام الكشف الطبى والوظائفى المنصوص عليهما فى القانون.

وتناول الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة مكاتب التأهيل وتدريب العاملين فيها، وفى هذا الشأن وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية التنسيق مع المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، مُشدّدًا على سرعة إنهاء الإجراءات التنظيمية اللازمة من كل الوزارات المعنية.

وشهد الاجتماع التنويه بأنه تقرر بدء العمل بأصحاب الإعاقات الشديدة والثابتة والمستقرة، ووجه رئيس الوزراء بالتيسير عليهم، والأمر نفسه بالنسبة لمستحقى معاش "كرامة" ممن أتموا كشفا طبيا ووظائفيا حديثا بـ500 ألف مواطن.

واستعرض الاجتماع خطط وزارة التضامن الاجتماعى لإضافة 100 ألف مستفيد جديد لبرنامج "تكافل وكرامة"، على أن تكون الأولوية للمسنين فوق 65 سنة ممن بدون معاش تأمينى، ولذوى الإعاقة والأرامل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء حق الدولة ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التحايل أو التدليس للحصول على دعم غير مستحق قانونا، مع استمرار تنقية قوائم المستفيدين من الضمان، وتحسين الاستهداف لضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة" فى إطار توحيد برامج الدعم النقدى.