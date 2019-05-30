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رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو الكونجرس للمطالبة بإنقاذ حل الدولتين

الخميس، 30 مايو 2019 02:45 م
رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو الكونجرس للمطالبة بإنقاذ حل الدولتين رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
رام الله (أ ش أ)
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دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الكونجرس الأمريكى للمطالبة بإنقاذ حل الدولتين، والضغط على إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتراجع عن كافة العقوبات التى تم فرضها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب المالية بحق الفلسطينيين .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، عضو الكونجرس الأمريكى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنج، لبحث آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.

وقال اشتية: "إن حل الدولتين فى خطر بسبب المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذى يقضى على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "طالبنا العديد من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967؛ لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وإبقاء حل الدولتين قائمًا"، موضحًا أن إسرائيل انتهكت وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معنا خاصة اتفاق (باريس)واقتطاعاتها من عائدات الضرائب الفلسطينية غير قانونية.

 


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الكونجرس الامريكى

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