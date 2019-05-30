رئيس الوزراء الباكستانى يغادر بلاده متوجها للسعودية لحضور القمة الإسلامية

إسلام آباد (أ ش أ)

غادر رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لحضور الدورة الرابعة عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامى بمدينة المكرّمة والمقرر عقدها غدا الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الخميس، أن خان، سيسلط الضوء، خلال خطابه فى القمة، على وجهة نظر باكستان بشأن الوضع الإقليمى خاصة التوتر المستمر فى الشرق الأوسط.

يذكر أن وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى وصل إلى السعودية، للمشاركة فى اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى.