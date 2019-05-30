دعاء ليلة القدر .. اعرف الدعاء المستحب

كتب على عبد الرحمن

دعاء ليلة القدر



مازال يلتمس المسلمون فى ربوع الأرض ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال:" الْتمِسوها في العَشرِ الأواخرِ"، ويحرص المسلمون على التماس هذه الليلة للدعاء فيها بما يشاءون.

ادعية ليلة القدر

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فيديو له على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه ورد عن ﻋﺎﺋﺸﺔ رضي الله عنها إنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺖُ ﺃﻱُّ ﻟﻴﻠﺔٍ ﻟﻴﻠﺔُ اﻟﻘﺪْﺭِ، ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: "ﻗﻮﻟﻲ: اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻚ ﻋﻔﻮٌّ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻔﻮَ ﻓﺎﻋﻒُ ﻋﻨﻲ".

وكانت دار الإفتاء المصرية ، أوضحت فى فيديو لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سبب تغيير ليلة القدر وعدم ثبات موعدها كل عام، حيث أكدت أن سبب تغيير ليلة القدر وعدم ثبات موعدها أن الناس فى بادئ أى أمر تكون هممهم مشحونة ومقبلين على هذا الأمر مثل بداية رمضان تقبل على الصوم والصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولكن شيئا فشيئا يقل هذا الإقبال وتتراجع الهمم، فوضع الله سبحانه وتعالى ليلة القدر فى العشر الأواخر ليعيد الهمم من جديد، من أجل استمرار الناس فى العبادة وأن تتحرى الناس عن العبادة فى كل الأوقات.