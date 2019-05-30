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الخميس، 30 مايو 2019 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراستان: تناول الوجبات الجاهزة و"الآيس كريم" يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الخميس، 30 مايو 2019 04:00 م
دراستان: تناول الوجبات الجاهزة و"الآيس كريم" يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وجبات سريعة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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وجدت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث بالنسبة للوجبات الجاهزة والآيس كريم، يواجهون خطر الإصابة بنوبة قلبية والموت المبكر.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فأن نتائج الدراستين، اللتين أجريتا فى فرنسا وإسبانيا، تضاف إلى مجموعة من الأبحاث، التى تؤكد أن للأطعمة التى تحتوى على كمية كبيرة من المكونات الصناعية، مجموعة من التأثيرات على صحة الإنسان، مثل السرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وتوصل الباحثون فى جامعة باريس بالعاصمة الفرنسية إلى أن الأشخاص، الذين يستهلكون الوجبات الجاهزة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من مشكلات القلب والأوعية الدموية.

وقال ماتيلد توفير، عضو فى فريق البحث "هناك أدلة كافية الآن تجعل السلطات الصحية تتخذ إجراءات لحماية الناس من هذا النوع من الوجبات". وأضاف "يجب على المستهلكين تجنب هذه الأطعمة قدر المستطاع".


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دراسة

نوبات قلبية


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