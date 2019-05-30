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دراسة بريطانية تؤكد: فيتامين د يخفض خطر الإصابة بالأورام السرطانية

الخميس، 30 مايو 2019 08:00 م
دراسة بريطانية تؤكد: فيتامين د يخفض خطر الإصابة بالأورام السرطانية فيتامين د
كتب بيتر إبراهيم
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فيتامين D3 الذي يفرزه الجسم بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد للشمس، يمكن أن يساعد فى التعافى من الأضرار التي لحقت بنظام القلب والأوعية الدموية، كما انه يساعد فى الوقاية من السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى البريطانية، وجد الباحثون أن فيتامين (د) يمكن أن يساعد على الوقاية من السرطان.

ووجد الخبراء أن الرجال والنساء فى منتصف العمر الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين د فى دمائهم أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بالسرطان.

ومن المعروف بالفعل أن فيتامين (د) يعزز العظام والعضلات وتشير العديد من الدراسات إلى أنه يحمى أيضاً من مشاكل الجهاز التنفسى والعصبى، ولكن هذه أول دراسة تجد أنه قادر على منع السرطان أيضاً.

وأكد الباحثون أنه يمكن الحصول على فيتامين "د" الذى ينتجه الجلد بشكل طبيعى استجابة لأشعة الشمس، عن طريق تناول السردين والكبد والبيض، لكن ما يقرب من ثلث البريطانيين يعانون من نقص فى فيتامين (د)، بفضل النظم الغذائية الحديثة، وأنماط الحياة الداخلية، والطقس البارد.

ولمواجهة ذلك، تنصح الصحة العامة البريطانية الجميع باتخاذ 10 مجم من المكملات الغذائية التى تحتوى على فيتامين د يومياً من أكتوبر إلى أبريل.


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